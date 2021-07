In progressivo rialzo dall'estate 2020, a giugno il Pun raggiunge il livello più elevato da quasi nove anni e massimo storico per il mese in oggetto, pari a 84,80 €/MWh (+14,89 €/MWh, +21,3% su maggio e +56,79 €/MWh, +202,8% sul 2020), in un contesto connotato da una ininterrotta ascesa dei costi di generazione, con le quotazioni del gas salite in ...

