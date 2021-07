In leggero rialzo i prezzi interni d'acquisto, che dalla prossima settimana potrebbero tornare a scendere, confermando il periodo di forte instabilità. Sul Cif Med del 14 luglio, convertito in euro al cambio di 1,1812 dollari, la benzina si è attestata a 475,55 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 443, il gasolio 0,1 a 440,49 e il denso Btz a 41 ...

© Riproduzione riservata