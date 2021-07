Dopo il tonfo a doppia cifra di ieri e la tregua odierna, i prezzi d'acquisto torneranno a salire domani grazie al rimbalzo dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Sul Cif Med del 21 luglio, convertito in euro al cambio di 1,1772 dollari, la benzina si è attestata a 454,24 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 424,22, il gasolio 0,1 a 420,10 e ...

