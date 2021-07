Canadian Solar e Centrica Energy Trading hanno sottoscritto un power purchase agreement (Ppa) decennale relativo a due progetti fotovoltaici in Italia per un totale di 12 MWp. I due progetti da 6 MWp ciascuno sono situati in Sicilia, presso Trapani ed Enna. Sono attualmente in fase di sviluppo a cura di Canadian Solar e I'inizio dei lavori di costr ...

