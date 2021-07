Erg ha sottoscritto con ElectroRoute Energy Supply, azienda attiva nel commercio e nei servizi energetici, un accordo di lungo termine per due Power purchase agreement (Ppa) per la fornitura dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti eolici onshore di Evishagaran e Craiggore in Nord Irlanda. I due impianti, con una capacità installata totale ...

© Riproduzione riservata