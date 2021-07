Con una sentenza pubblicata ieri, il Tar Lombardia sezione Prima ha respinto il ricorso del trader Ngc, oggi in liquidazione, contro la multa da 748.500 euro inflittagli dall'Autorità per l'energia le con la delibera 154/2021 per mancato rispetto del criterio della diligenza e prudenza nella programmazione dei prelievi di energia elettrica

