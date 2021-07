"Penso che si debbano compensare sulle bollette gli aumenti dovuti alla transizione ecologica, perché la gente non se la prenda con la transizione. Avete visto quello che è successo in Francia con i gilet gialli. In Italia vorremmo avere una soluzione più sostenibile". Lo ha detto ieri ll ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, all ...

© Riproduzione riservata