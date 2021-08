Il Comune di Chiavari, in qualità di stazione appaltante, ha avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas nell'ambito territoriale minimo di Genova 2, che comprende 109.232 punti di riconsegna in 40 Comuni della provincia di Genova, circa 900 km di rete e 120 milioni di mc/anno di gas distribuito. Il valore dell' ...

