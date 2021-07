Il Tar Emilia Romagna, accogliendo parzialmente un ricorso di Gei, ha annullato il bando di gara per il servizio di distribuzione gas nell'ambito territoriale minimo di Rimini, nella parte in cui non conteneva documentazione aggiornata. In particolare la sentenza, depositata lo scorso 17 luglio, annulla in parte qua il bando con riferimento al fatt ...

