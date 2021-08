Un finanziamento da 56,2 milioni di euro è stato concesso da Banco Bpm, Finanza Strutturata Project Finance e Mercato Corporate Milano Lodi alla E14E Srl, società specializzata nel settore dell'energia rinnovabile da fonte solare, appartenente al gruppo E2E, che lo userà per finanziare parte dei costi per l'acquisizione di iniziative per la produzi ...

© Riproduzione riservata