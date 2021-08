L'Agenzia delle Dogane ha concluso una lunga attività di verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia in provincia di Roma, interrompendo le operazioni fraudolente e accertando imposte evase per un ammontare di oltre 37 milioni di euro oltre sanzioni per circa 54 milioni di euro. La società in questione, mediante l'utilizzo di dic ...

© Riproduzione riservata