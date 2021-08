Terna ha reso noti i quantitativi approvvigionabili per i prodotti mensili per settembre 2021 nonché le tempistiche di esecuzione delle procedure di approvvigionamento a termine di risorse di dispacciamento fornite dalle Uvam.

Per l'area A sono previsti 51 MW per il prodotto pomeridiano, 118 MW per il prodotto serale 1 e 97 MW per il prodotto sera ...

