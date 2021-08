Manca solo il via libera politico al regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001 istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili. La bozza di provvedimento (C(2021)5752 del 12 agosto) è stata messa a punto dalla direzione generale Energia a valle della consultazione svoltasi in primavera

