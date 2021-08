Sonnedix Power Holdings ha finalizzato l'acquisizione di un portafoglio composto da 11,4 MW di impianti fotovoltaici in Italia. A vendere è stato l'investitore immobiliare svizzero Zhc Holding. Il pacchetto è composto da dieci impianti a terra situati in Toscana e Puglia, in funzione dal 2010-2012 con il Conto energia italiano. Sonnedix dispone ora ...

© Riproduzione riservata