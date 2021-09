Secondo dati raccolti dall'Aeit, tra il 2005 e il 2015 l'installazione di pompe di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria è cresciuta molto, fino a porle in diretta concorrenza con le caldaie tradizionali. Considerate ormai un plus nel mercato sia delle nuove costruzioni che delle ristrutturazioni, tali pompe ...

© Riproduzione riservata