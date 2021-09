S&P Global Platts ha iniziato da ieri a pubblicare una quotazione dei prezzi della pompa dell'idrogeno in Germania, Giappone e California, i tre Paesi con il maggior numero di punti vendita stradali. La prima quotazione mensile in Germania è di 9,50 euro/kg.

Sono 134 le stazioni attive in Giappone, 90 in Germania e 48 in California, secondo i dat ...

© Riproduzione riservata