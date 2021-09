Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio hanno avviato la settimana con movimenti contenuti al ribasso, mentre in Usa le contrattazioni sono state limitate per via dei festeggiamenti del Labor Day. Ieri l'Arabia Saudita ha deciso di tagliare i prezzi ufficiali di vendita del greggio verso l'Asia, deprimendo anche le quota ...

© Riproduzione riservata