Dopo la batosta di ieri indicata dal Cif Med del 2 settembre per i prezzi d'acquisto, con rialzi oscillanti dai 12 euro del risca ai 22 euro della benzina, questa mattina la benzina è arretrata di 2 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 4, il risca di 3 e il denso Btz di 1 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate que ...

© Riproduzione riservata