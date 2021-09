Ambiente, Trasporti, Industria e Affari economici: sono le quattro commissioni del Parlamento europeo a cui è stato affidato ieri il compito di esaminare il pacchetto “Fit for 55”. Il pacchetto, licenziato a luglio dalla Commissione europea, si articola in 12 misure e si pone l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO 2 al 2030 rispetto al 19 ...

© Riproduzione riservata