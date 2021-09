In agosto l'elevata disponibilità dei reattori ha consentito al parco nucleare francese di beneficiare degli elevati differenziali di prezzo con i paesi più esposti agli incrementi dei prezzi del gas come l'Italia, aumentando le esportazioni. I dati sulla produzione nucleare della francese Edf, aggiornati in queste ore, evidenziano un balzo del 26, ...

© Riproduzione riservata