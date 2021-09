Dinamiche divergenti tra benzina, in salita, e gasoli al secondo ribasso consecutivo insieme agli oli combustibili. Questa mattina infatti la benzina ha incamerato 7 euro per mille litri, mentre i gasoli sono scesi di 5 e il denso Btz di 2 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dalla Staffetta nelle tre macroaree di riferimento si p ...

