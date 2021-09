Dal primo settembre Total Italia ha cambiato nome in TotalEnergies Marketing Italia e, dalla stessa data, la società ha un nuovo amministratore delegato, Marco Pannunzio. L'annuncio del nuovo a.d., si legge in una nota, è stato dato in occasione dell'evento istituzionale di TotalEnergies Marketing Italia spa, che si è tenuto a Roma, il 9 settembre

