Appuntamento il 24 settembre dalle 14 alle 17 con il primo focus group di E-Innovation Committee, il nuovo think tank promosso da Public Affairs Advisors, società di consulenza specializzata nelle relazioni istituzionali, Ref-E, società di ricerca e consulenza per i mercati energetici e ambientali, e Lorenzo Parola, Head of Energy and Infrastructur

© Riproduzione riservata