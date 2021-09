Le commissioni parlamentari di Montecitorio e Palazzo Madama sono impegnate anche questa settimana con l'esame degli schemi di decreti legislativi per il recepimento delle direttive in materia di fonti rinnovabili (direttiva Red II), mercato elettrico, prodotti in plastica e regime delle accise.

In particolare la commissione Attività produttive d

© Riproduzione riservata