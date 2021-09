La legge varata martedì dal governo spagnolo per limitare gli aumenti delle bollette non solo ha provocato in queste ore forti cali in borsa dei grandi operatori energetici, ma colpisce duramente una buona parte delle rinnovabili del Paese, quelle che vendono l'energia sulla base di contratti bilaterali Ppa. Lo stanno denunciando in queste ore gli

© Riproduzione riservata