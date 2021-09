Ieri la Commissione europea ha emesso i primi EU-Bills, i titoli a breve scadenza che finanzieranno il piano Next Generation EU. L'asta di ieri si è conclusa con la vendita di titoli per 5 miliardi di euro: 3 miliardi di prestiti a tre mesi e 2 miliardi di prestiti a sei mesi. Per finanziare il programma, da qui a fine 2021 la Commissione collocher

© Riproduzione riservata