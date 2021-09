Considerata la forte somiglianza tra la struttura del prezzo del servizio di maggior tutela come lo abbiamo oggi e il prezzo di tutela per i clienti vulnerabili previsto dall'attuale testo del Dlgs di recepimento della direttiva mercato elettrico, la cosa più logica sarebbe mantenere semplicemente (e automaticamente) il primo per i vulnerabili, met

© Riproduzione riservata