Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali per la produzione di carta ad uso igienico e domestico, ha siglato un accordo di lungo periodo (10 anni) con Meva Energy per la realizzazione di un impianto di generazione di bio-syngas da biomassa legnosa da filiera locale presso il sito di Kisa in Svezia. L'impianto impianto fornirà energia rinnovabi

© Riproduzione riservata