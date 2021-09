Approccio comune europeo con misure flessibili per le emergenze; riforma del mercato elettrico e del sistema della tecnologia marginale, in modo da valorizzare ruolo calmierante delle rinnovabili; inibizione della speculazione finanziaria sul mercato dei permessi di emissione; istituzione di una piattaforma europea centralizzata per l'acquisto di g

© Riproduzione riservata