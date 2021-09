Molte saranno le novità di questa 15esima edizione dell'OMC, Offshore Mediterranean Conference, che da quest'anno cambia anche nome: OMC, Med Energy Conference. Per istituzionalizzare un cambiamento, in atto da diverse edizioni, che vuole la fiera ravennate non più solo un appuntamento per il mondo dell'Oil&Gas offshore, ma un momento di discussion

© Riproduzione riservata