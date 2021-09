Stamane (h. 10:15) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it) presenterà in diretta streaming, presso la Camera dei Deputati, la propria Relazione annuale 2021 articolata in Volume 1 – ‘Stato dei servizi' e Volume 2 – ‘Attività svolta'.

