Ultimo dei sei incontri promossi dall'Enea nell'ambito delle attività del Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione), si svolgerà il 27 settembre in aula virtuale un seminario dal titolo: “Il ruolo delle reti in corrente continua e smart nei futuri scenari energetici”. L'incontro, predisposto da Enea (h. 10, www.en

© Riproduzione riservata