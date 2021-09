Carbon Angels, società costituita da Chicco Testa, Stefano Borghi e Filippo Bruno, ha acquisito una quota di Ccc - Carbon Credits Consulting Srl, Pmi bolognese operante nello sviluppo di progetti forestali per il contrasto al cambiamento climatico. L'operazione, si legge in una nota è stata effettuata tramite la sottoscrizione da parte di Carbon An

© Riproduzione riservata