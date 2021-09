Lavoratori degli appalti della Centrale elettrica a carbone di Enel Grazia Deledda, a Portovesme, sono scesi in piazza ieri mattina per il primo giorno di protesta che ha portato a due ore e e mezzo di sciopero con informative ai cancelli in vista dell'annunciata chiusura della centrale elettrica del Sulcis e di quella di Fiumesanto (EP Produzione)

© Riproduzione riservata