I finanzieri della Guardia di Finanza di Foggia hanno scoperto e sequestrato in un autoparco di Stornara e in un manufatto rurale in agro di Cerignola, due distinti impianti abusivi di distribuzione di carburante, privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e/o di sicurezza ed in assenza di documentazione commerciale e fiscale che potesse trac

© Riproduzione riservata