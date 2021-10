L'a.d. di Italgas, Paolo Gallo, in qualità di presidente dell'Associazione UE Gas Distributors for Sustainability (GD4S), insieme a una delegazione dell'organismo che rappresenta le sette maggiori società di distribuzione locale del gas del continente, ha incontrato ieri il Commissario UE per l'Energia, Kadri Simson. Tra i temi al centro dell'incon

© Riproduzione riservata