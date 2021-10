Negli scambi di ieri per oggi il prezzo del gas spot ha superato quota 110 €/MWh trascinando su nuovi record le quotazioni dell'energia elettrica che hanno superato i 300 €/MWh non solo in Italia ma anche in Germania. Sono gli ultimi dati dei mercati, che su entrambi i fronti aggiornano quindi per l'ennesima volta i massimi storici.

