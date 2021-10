Eolico, gara da 1,6 mln per manutenzione in Sicilia

Energie Pulita Srl ha bandito una gara di appalto per il servizio di manutenzione e full service dell'impianto eolico da 16 MW a Butera (CL) in Sicilia (v. Staffetta 22/12/15). L'appalto vale 1.640.000 euro Iva esclusa e ha una durata di 60 mesi. Il termine per il r

© Riproduzione riservata