Tornando ieri a intervenire pubblicamente sul tema del gas, il presidente russo Vladimir Putin non ha sciolto le incognite su quando e in che misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire stabilizzare il mercato, come annunciato nei giorni scorsi.

Secondo i dati degli operatori di rete (v. figura), i flussi di ga

© Riproduzione riservata