"L'Italia sicuramente è in una posizione privilegiata perché ha un un accesso al gas in modo molto diversificato. Non c'è solo il gas che viene dal Nord, ma abbiamo anche il gas che viene dal Nord Africa, dall'Algeria e dalla Libia, e che viene anche dalle Lng, che viene per esempio da Damietta o dall'Angola o dalla Nigeria. Quindi, diciamo che il

© Riproduzione riservata