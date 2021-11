Settimana corta, per la festività del 1° novembre, dai prezzi in diminuzione. L'impulso ribassista è giunto da due venerdì fa per poi dispiegarsi nella settimana successiva, annullando due rialzi. Il dato emerge dalle quotazioni medie dei prezzi Siva d'acquisto calcolate dalla Staffetta (v. tabella in allegato), che vanno dal 2 al 5 novembre.

© Riproduzione riservata