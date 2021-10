Mercato internazionale. Anche questa settimana le quotazioni del petrolio sono salite, per poi correggere nel finale, grazie al ridimensionarsi della crisi energetica e dei prezzi del gas e dell'elettricità in Asia e in Europa. Nella settimana monitorata complessivamente il Brent è salito a 84,61 $/b (+0,61), il Wti a 82,5 $/b (+1,19), il pa

© Riproduzione riservata