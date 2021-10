Quale ruolo per il biometano nel futuro sistema energetico? Come spingerne l'aumento produttivo per permettere a questa industria di divenire un player della transizione? Come il biogas può aiutare a costruire un settore agricolo più sostenibile e competitivo? Cosa si deve fare per sbloccare il potenziale del biogas nello sviluppo di città e region

© Riproduzione riservata