Sono 39 progetti per 17 GW totali, collocati soprattutto a largo delle coste di Puglia, Sicilia e Sardegna, con il dettaglio sulla potenza e la profondità d'installazione, ma senza il nome delle aziende proponenti. È la mappa delle richieste di connessione per progetti eolici offshore mostrata stamattina da Corrado Gadaleta di Terna durante un even

© Riproduzione riservata