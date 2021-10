Due nuovi ingressi nella struttura di Assopetroli-Assoenergia: Licia Balboni e Giorgio Gatti. In occasione dell'assemblea nazionale del 20 ottobre scorso, si legge in una nota, è stato presentato il progetto di ampliamento funzionale dell'associazione per orientarla sui temi della sostenibilità dei carburanti e dell'efficienza energetica.

Per cogl

© Riproduzione riservata