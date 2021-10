Piaggio ha siglato un accordo con BP per lo sviluppo di servizi a supporto dei veicoli elettrici a due e tre ruote in Europa, India e Asia. L'obiettivo è sviluppare una serie di servizi integrati quali, ad esempio, la ricarica dei veicoli elettrici, i sistemi e le stazioni di batterie intercambiabili e soluzioni di veicoli in leasing. La partnershi

© Riproduzione riservata