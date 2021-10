A inizio ottobre l''Agenzia delle Dogane ha revocato le autorizzazioni alla vendita di elettricità e gas al trader ABenergie Spa, con sede a Bergamo ma operante a livello nazionale con un fatturato di circa 100 milioni di euro, in relazione tra le altre cose a una inottemperanza di obblighi tributari per alcuni milioni. E' quanto si legge in un dec

© Riproduzione riservata