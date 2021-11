Lunedì mattina è scomparso a Roma all'età di 93 anni l'ing. Luciano Bassi che per 11 anni, dal 1978 fino al 1989, quando è andato in pensione, ha ricoperto la carica di direttore delle relazioni esterne della Esso Italiana. Era nato a Roma nel 1928, dove si laureò in ingegneria civile presso l'Università la Sapienza. Entrato alla Esso nel 1959, d

© Riproduzione riservata