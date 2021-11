L'Agenzia dell'UE per la cooperazione tra i regolatori dell'energia (Acer) ha riscontrato miglioramenti nella selezione dei progetti di interesse comune (Pci) per le infrastrutture energetiche transeuropee (Ten-E), ad esempio il fatto che nell'elenco dei progetti di gas stati considerati criteri di sostenibilità e un processo più obiettivo per sele

© Riproduzione riservata