Falck Renewables Spa, tramite la sua controllata Falck Renewables Finland Oy, ha firmato un accordo per l'acquisto di due progetti eolici, ready to build, in Finlandia, di proprietà del gruppo danese European Energy.

Una volta in esercizio, si stima che i progetti - situati entrambi nella municipalità di Karstula e con una capacità installata tota

© Riproduzione riservata